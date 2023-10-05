İstanbul’da kapsamlı uyuşturucu operasyonu: 104 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 25 farklı ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri dahil olmak üzere 25 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Bu operasyonlar sırasında 104 kişi gözaltına alındı ve yapılan adres aramalarında 3,5 kilogram bonzai, çeşitli miktarda metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildi.

25 İLÇEDE OPERASYON

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları belirtti: “İstanbul’daki 25 ilçemizde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 104 şüpheli şahıs yakalandı. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terörle, uyuşturucuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelemiz amansızca devam edecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce başta Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri başta olmak üzere 25 ilçede hedeflenen 104 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda; 3,5 kilogram bonzai, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildi. 104 şahsın tamamı yakalandı. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.” (DHA)