İstanbul’da kaza sonrası ortalık karıştı

İstanbul Pendik'te aşırı hız nedeniyle meydana gelen kaza sonrası ortalık bir anda karıştı.

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Pendik Dumlupınar Mahallesi Zeytin Dalı Caddesi’nde iddiaya göre aşırı hız yapan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EUR 284 plakalı otomobil, park halindeki otomobile çarptıktan sonra takla attı.

SÜRÜCÜ VE KADIN ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kazanın ardından otomobilden dumanlar çıkarken, içeride bulunan sürücü ve yanındaki kadın çevredekiler tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜYE “ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIYORSUNUZ” TEPKİSİ

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ve yanındaki kadın otomobilden çıkarıldıktan sonra olay yerinde toplananlar, sürücünün alkollü direksiyon başına geçtiğini iddia ederek tepki gösterdi.

ORTAM GERİLDİ

Olay yerine gelen polis, dakikalar geçtikçe artan grubu sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Ortamın daha da gerilmesi üzerine sürücü, herhangi bir saldırı olasılığına karşı iş yerine alındı. Takviye polis ekiplerinin de gelmesi ile sürücü polis otosuna bindirildi.

Tam bu sırada polis otosunun diğer kapısını açan bir kişi, sürücüye tekme attı. Ekip otosu hızla olay yerinden uzaklaştı.

POLİS KURTARMAK İÇİN UZUN SÜRE UĞRAŞTI

Grubun tepkileri sürücü gittikten sonra da devam etti. Sürücünün yanındaki kadının iş yerinden çıktığını gören bir kişi, bu kez de kadının yanındaki kişinin üzerine yürüdü.

Bir anda hareketlenen grup, bu kez de bu kişiye saldırdı. Polis saldırıya uğrayan kişiyi kurtarmak için uzun süre uğraş verdi. Kavgaya karışanlar gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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