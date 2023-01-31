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Kediye tekme atıp komşusuna cinsel organını göstermişti: Gözaltına alındı

İstanbul’da bir binanın girişinde kediyi tekmelediği görüntüleri ortaya çıkan ve kendisiyle tartışan kadın bir komşusuna cinsel organını işaret eden şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM
Yayınlanma: 14:26 - 31 Ocak 2023 Güncellenme:
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Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde 5 Ocak'ta yaşandı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bir sitedeki binanın girişinde bir kişinin kediyi tekmelediği, başka bir görüntüde de bina bahçesindeki kediye tekme attığı yer aldı. Aynı şüphelinin kendisiyle tartışan kadın komşusuna da cinsel organını işaret ederek, taciz ettiği ortaya çıkmıştı.

YAKALANDI

Hakkında gözaltı kararı alınan Aytuğ K., günlerdir polis ekiplerince aranıyordu. O şüpheli bugün Küçükçekmece'de gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderileceği belirtildi.

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