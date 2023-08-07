İstanbul’da kedilerin üzerine asit döken şüpheli tutuklandı
İstanbul Eyüpsultan'da, sokak kedilerinin üzerine asit döktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Murat Ö., ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.
İstanbul Eyüpsultan’da, sokak kedilerinin üzerine asit dökerek yaraladığı gerekçesiyle Murat Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Ö., Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Murat Ö., ‘Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme, acımasız ve zalimce muamelede bulunma’ suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
TUTUKLANDI
Hakimlik, Murat Ö.'nün sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi.
Basın mensuplarının “Pişman mısınız?” sorusuna Murat Ö., “Tabi ki, yanlış anlaşılmalar büyüttü” şeklinde yanıt verdi. Kedileri neden yaktığına yönelik soruya ise Murat Ö., “O kadar bahsettikleri gibi ciddi bir şey yapmadım. Sadece güvercinleri kovdukları için sinirlendim. Onları besleyenlere kızdım. Her gün özel memur gibi besliyorlar. Ama burada büyük bir yanlış anlaşılma var. Benim yaptığıma ek olarak abartılı olarak bu işi daha da devam ettiren birileri olduğundan şüpheleniyorum” ifadelerini kullandı.