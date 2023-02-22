İstanbul’da kentsel dönüşüm böyle kördüğüm oldu

İBB şirketi KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, kentsel dönüşüm sürecinin nasıl tıkandığını Kadıköy’de bir apartmanda yaşadıkları çarpıcı bir örnekle anlattı.

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İBB iştirak şirketi KİPTAŞ A.Ş'nin Genel Müdürü Ali Kurt, deprem felaketi ile gündeme gelen kentsel dönüşümün büyük deprem bekleyen İstanbul'da nasıl kördüğüme döndüğünü örneklerle anlattı.

“İstanbul Yenileniyor” kampanyasına yapılan başvurularda yaşanan süreci aktaran Kurt, Kadıköy'den tipik bir örnek verdi.

Kurt “Nisan 2021'de riskli ilan edilen Feneryolu Mahallesi'ndeki Ferah Apartmanı hak sahipleri Ekim 2021'de İstanbul Yenileniyor'a başvurdu. Eylül 2022'de 2/3 çoğunluğa ulaşıldı, 2023'ün hemen başında yüzde yüz uzlaşı sağladık. Hemen ardından doğalgaz, elektrik, su altyapıları kesildi. Ancak; apartmandaki bir kiracı bu kesintiler için 3 Şubat 2023'te mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Riskli olduğu resmi olarak tespit edilmiş binada bağlantıları açtırdı. 20 Şubat 2023'te temel atma hedefimiz olan sahada riskli yapıyı daha yıkamadık” dedi.

“SORUMLU KİM?”

Yüzde 100 uzlaşının sağlandığı apartmanda 18 evin 17'sinin tahliye edildiğini belirten Kurt “ Yürütmeyi durdurma kararı aldıran kiracı, riskli binada oturmaya devam ediyor. Hayatları kurtarmak için ciddi çaba sarf ediyor, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Şimdi sizlere soruyoruz; suçlu kim, sorumlu kim?” diye sordu.

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