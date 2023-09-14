İstanbul’da kimyasal alarmı: Olay yerine ekipler sevk edildi
İstanbul'un Pendik ilçesinde, bir araç tarafından refüje bırakılan bir bidondan sızan madde kimyasal olduğu iddiasıyla yol trafiğe kapatıldı ve olay yerine ekipler yönlendirildi.
Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’nin karşısındaki cadde üzerinde, refüje bırakılan bir araçtan akan sıvının kimyasal bir madde olduğu iddia edildi.
Bunun üzerine polis yolda önlem aldı. Çevredekiler uzaklaştırılırken itfaiye ve sağlık ekiplerine de haber verildi. (DHA)