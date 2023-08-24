İstanbul’da, koca boşanma aşamasındaki eşini başından vurdu

İstanbul Küçükçekmece'de boşanma aşamasındaki kadın, eşinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan kadın ağır yaralanırken, saldırganın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Okul Sokak’ta saat 12.20 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasındaki Gamze P., ablasının evine geldi.

Ablasının işte olduğu sırada, Gamze P.’nin kocası İmdat P. eve geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından İmdat P., yanındaki tabanca ile eşi Gamze P.’ye ateş etti.

Başından vurulan kadın ağır yaralanırken İmdat P., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gamze P. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gamze P.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis İmdat P.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

İMDAT P.’NİN KAÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İmdat P.’nin eşini vurduktan sonra binadan koşarak çıktığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan Gamze P.’ye yardım eden komşusu Nesimi İnci, “Biz çalışırken bir silah sesi geldi. Baktık, kocası kadını vurmuş, aşağı doğru kaçmış. Yıllardır tanıdığım komşumun kız kardeşi. Ablasının söylediğine göre anlaşmalı boşanacaklarmış zaten. Ambulansa alınırken yaşıyordu ama sonrasını bilmiyorum. Ablasını hastaneye ben götürdüm” dedi. (DHA)