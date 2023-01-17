İstanbul’da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle şehir hatlarındaki bazı seferler yapılamadı.

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Marmara Bölgesi, bu sabah saatlerinden itibaren güney batıdan esen (lodos) rüzgarın etkisi altına girdi.

İstanbul genelinde saatte 40- 70 kilometre hıza çıkan fırtına Avcılar Sahili’nde de etkili oldu. Dalgalar, gün boyu kıyıyı vurdu. AKOM önümüzdeki iki gün boyunca etkisini sürdürecek lodos fırtınasında, Eyüp, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca’da lodosun şiddetinin yer yer 80 km hıza çıkabileceği uyarısında bulundu.



İstanbul Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle Avcılar-Bostancı ile Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy seferinin yapılamadığı belirtildi. Ayrıca, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar seferlerinin de yapılamadığı ifade edildi.

DEV DALGALAR

Büyükçekmece’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos denizde dev dalgalar oluşturdu. Albatros Sahili’nde dalgaların boyunun zaman zaman metrelerce yukarı çıktığı görüldü. Sahile vuran dalgalar havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarılara göre lodosun yarın da etkili olması bekleniyor.

9 ŞİLEP VE TANKER TEKİRDAĞ AÇIKLARINDA DEMİRLEDİ

Marmara Denizi’nde sabah saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ’da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.

BALIKÇILAR ÇIKAMADI

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı. Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte lodosun cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, kuvvetli lodos nedeniyle balıkçıların limanda ağ bakımı yaparak havanın normale dönmesini beklediklerini söyledi.

Pehlivanoğlu, lodosun etkisini yitirmesiyle balıkçıların yeniden nasibini aramak için denize açılacağını kaydetti.

DHA-AA