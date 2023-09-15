İstanbul’da lüks sitede çatışma: Evlerinden cephanelik çıktı, altı İsveçli gözaltına alındı

İstanbul Sarıyer'de bir sitenin içinde bulunan bir kafeye, iki motosikletli kişi tarafından ateş açıldı. Olay yerindeki 6 İsveç vatandaşı, saldırıya silahlarıyla karşılık verdi. Saldırganlar, kaçmak için kullandıkları araçla birlikte gözaltına alındı.

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Sarıyer, Maslak bölgesinde yer alan lüks bir sitenin içinde bulunan bir kafede, 6 Eylül saat 21.00 civarında gerçekleşen olayda, iki motosikletli şahıs silahlı bir saldırı gerçekleştirdi.

Kasklarını takmış ve motosikletlerinin plakalarını gizlemiş olan saldırganlar, kafe içerisinde bulunanlara ateş açtı. Kafe müşterileri, silahlarıyla karşılık verince, çatışma başladı.

Panik içinde kaçışan diğer kişilerin arasında kısa süren bir silahlı çatışma yaşandı. Motosikletli şüpheliler, olay yerinden uzaklaşarak kaçmayı başardılar.

BOŞ KOVANLAR BULUNDU

Kafede bulunan gruptakiler ise olay yerinden kaçmak amacıyla bir minibüse binerek uzaklaştılar.

Silahlı çatışma sırasında tesadüfen kafede bulunan Azerbaycan vatandaşı E.A. (37), sol kolundan ve bacağından yaralandı.

Yaralı acilen hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Haberin duyulmasının ardından polis hızla harekete geçerek kaçan şüphelileri takibe aldı.

Kafe içerisinde yapılan incelemede, camlarda 7 mermi isabeti tespit edildi. Çevrede ise 9 adet 9 mm çapında boş kovan bulundu.

Elde edilen bu deliller, polis kriminal laboratuvarına gönderilmek üzere incelenmek üzere toplandı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışma sonucunda, kafede bulunan ve silahla karşılık veren gruba ait olduğu tespit edilen lüks minibüsün plakası belirlendi.

İsveç vatandaşı İ.A.’ya (33) kayıtlı olan minibüs, Ayazağa Mahallesi, Hadım Koruyolu Caddesi’nde durduruldu.

Araç içinde bulunan minibüsün şoförü K.K. (47) ile İsveç uyruklu şüpheliler Richard İcho M. (23), Mevludın M. (31), Salah K.M.A.Z. (24), Elvır M. (22), ve Harrıs L.O. (30) gözaltına alındı.

Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde tespit edilen adreslere yapılan baskında, İsveç uyruklu Setalla M.A.S. (21) da yakalandı ve gözaltına alınan kişi sayısı 7’ye yükseldi.

EVLERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Şüphelilerin kaçtıkları araç ve evlerinde gerçekleştirilen arama sırasında, ruhsatsız bir şekilde bulunan eşyalar arasında Sar 9 Mete 9 mm tabanca, Glock marka tabanca, 169 adet 9 mm mermi, 2 adet bilye atar tüfek, bir havalı tüfek, 12 adet havalı tabanca fişeği, havalı tabanca tüpleri ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

5 İSVEÇLİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin saldırıyı kimin yaptığını bilmediklerini, kendilerini korumak için ateş ettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İsveç uyruklu Richard Icho M., Mevludın M., Salah S.M.A.Z., Elvır M. Harrıs L.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Stella M.A.S. ise sınır dışı edilmez üzere göç idaresine teslim edildi.

Şüphelilerin içinde bulunduğu minibüsü kullanan K.K. ise savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

POLİS MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLARI ARIYOR

Polis, olayın ardından kaçan motosikletli saldırganların kimliklerini belirlemek ve saldırı nedenlerini ortaya çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti (DHA)