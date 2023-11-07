Abone Ol

İstanbul’da nalbur, çırağına kurşun yağdırdı

Kartal'da birlikte yaşadığı kadını rahatsız ettiği iddiasıyla bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İstanbul’da nalbur, çırağına kurşun yağdırdı

Olay, 5 Kasım Pazar günü, Kartal Yukarı Mahalle’de, meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; nalbur dükkanı işleten Emin S., yıllardır yanında çalışan çırağı Önder B. ile kavga etti.

Kavga sonucu bir anda silahını çeken Emin S., çırağı Ömer Boyacı’ya kurşun yağdırdı. Çevredekiler, tarafından hastaneye kaldırılan Ömer Boyacı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli E.S’nin ilk ifadesinde, Önder B’nin arkadaşının oğlu olduğunu, 2 yıldır aynı ikamette kaldıklarını, uzun zamandır kendisinin birlikte yaşadığı kadını rahatsız ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.(AA)

İş yerinin önünde böyle öldürüldü: Kurşun yağdırdı!İlginizi Çekebilirİş yerinin önünde böyle öldürüldü: Kurşun yağdırdı!