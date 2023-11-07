İstanbul’da nalbur, çırağına kurşun yağdırdı
Kartal'da birlikte yaşadığı kadını rahatsız ettiği iddiasıyla bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.
Olay, 5 Kasım Pazar günü, Kartal Yukarı Mahalle’de, meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; nalbur dükkanı işleten Emin S., yıllardır yanında çalışan çırağı Önder B. ile kavga etti.
Kavga sonucu bir anda silahını çeken Emin S., çırağı Ömer Boyacı’ya kurşun yağdırdı. Çevredekiler, tarafından hastaneye kaldırılan Ömer Boyacı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli E.S’nin ilk ifadesinde, Önder B’nin arkadaşının oğlu olduğunu, 2 yıldır aynı ikamette kaldıklarını, uzun zamandır kendisinin birlikte yaşadığı kadını rahatsız ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.(AA)