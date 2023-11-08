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İstanbul’da öğrencisini öldüresiye dövdü… Soruşturma başlatıldı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir okulda öğrencisini kitapla döven öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Yayınlanma: 15:41 - 08 Kasım 2023 Güncellenme:
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İstanbul’da öğrencisini öldüresiye dövdü… Soruşturma başlatıldı

Beylikdüzü’ndeki bir mesleki eğitim merkezinde öğrencisini kitapla darp ettiği iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi’nde bir öğretmenin öğrencisinin kafasına kitapla vurarak, darp ettiğine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında, öğretmenin önümüzdeki günlerde ifadesinin alınması bekleniyor. (AA)

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