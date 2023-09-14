İstanbul’da önüne gelene saldırmıştı: Tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen kadınlara saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.

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Esenyurt’ta Bağdat Caddesi’nde kadınlara yönelik saldırı görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Bu olayla ilgili olarak dün gözaltına alınan S.J, emniyet tarafından sorgulandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan S.J, ifadesi alındıktan sonra nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Şüphelinin olaya ilişkin sorulan ifadesinde “Size ne. Sizi ilgilendirmez” şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

OLAY

Bağdat Caddesi’nde bir kadının, yoldan geçen kişilere saldırdığı ve caddedeki araçlara da tekme attığı ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayı gerçekleştirdiği ve akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen S.J’nin Esenyurt’ta gözaltına alındığı duyurulmuştu. (AA)