İstanbul’da korkutan orman yangını

İstanbul Maltepe'de bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan da müdahale edildi. Yerleşim alanlarına kadar ilerleyen alevler, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

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İstanbul Maltepe Başıbüyük Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Alevler kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyüyen alevler, bir evin bahçesine ve bir gecekonduya sıçradı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Mahalle sakinleri de ellerindeki kova ve hortumlarla soğutma çalışmalarına katıldı. Kimi vatandaşlar ise hortumla su tutarak evlerini soğutmaya çalıştı. Bir evin camları alevler nedeniyle patladı. Yanan ormanlık alan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi, havadan da görüntülendi.

“ALEVLER EVE GELİYORDU”

Mahalle sakini Senem Ekren, “Biz yangının nasıl çıktığını anlamadık. Camdan dışarı baktım, buralar komple kıpkırmızı yanıyordu, alevler gökyüzüne kadar gelmişti. Aşağı indik yardıma ihtiyaç var mı diye. Herkes çoluğunu çocuğunu sırtlamış, evcil hayvanlarını almış yukarı doğru kaçıyor. Herkes feryat figan ediyor. Yardım edelim dedik hortumları taktık. İtfaiye geldikten sonra bu tarafı söndürmeye başladılar o taraf yandı. Alevler bu eve geliyordu az daha. Az daha ev yanıyordu.” dedi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Maltepe’de çıkan yangın sırasında polis ekiplerince ormanlık alanda görülen 2 şüpheli gözaltına alındı.