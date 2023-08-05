İstanbul’da plajlar temiz mi? Sonuçlar belli oldu

Sağlık Bakanlığı'nın, İstanbul'da denize girilebilecek 96 noktadan aldığı örnekler temiz çıktı. İstanbul Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Çevre Sağlığı Uzmanı Hüseyin Özyurt, "Bugün itibariyle 96 yüzme alanında herhangi bir uygunsuzluk bulunmamaktadır" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, yüzme alanlarında belirlenen izleme noktalarından 15 günde bir numune alınarak halk sağlığı laboratuvarlarında analiz ettiriyor.

İstanbul’da 96 nokta sürekli denizden su alınarak inceleniyor. 15 Haziran’da başlayan ölçümlerde olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilirken, İstanbul Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Çevre Sağlığı Uzmanı Hüseyin Özyurt, incelemelerin 15 Haziran ve 15 Eylül tarihleri arasında yapılacağını belirtti ve 96 plajdan numune alındığını kaydetti.

“BU ÇALIŞMALAR 15 GÜNDE BİR YÜRÜTÜLÜYOR”

Hüseyin Özyurt, şöyle konuştu:

-İlimizde yüzme sezonu öncesinde 96 adet yüzme alanı, yani plaj belirlendi. Bu yüzme alanlarından yüzme sezonu, 15 Haziran ve 15 Eylül arası, 1 Haziran’dan başlamak üzere numuneler alıyoruz.

-Bu çalışmalar 15 günde bir yürütülüyor. Eylül 15 itibariyle bu çalışmalar bitiyor. Daha sonra değerlendirmeler yapılıyor. Ve bu değerlendirmelere göre de Bakanlığımız sınıflandırmaları yapıyor. Bugün buradan bir su numunesi aldık. Biz deniz suyundan, yüzme alanı olan bir yerden numune aldık.

-Bu numuneler soğuk zincir ortamında halk sağlığı laboratuvarlarına ulaştırılıyor. İlimizde 3 tane halk sağlığı laboratuvarı var. Avrupa yakasında 1 no’lu ve 2 no’lu, Anadolu yakasında da 3 no’lu halk sağlığı laboratuvarımız var.

-Bütün numune çalışmaları, diğer sularda olduğu gibi yetkili olan bu laboratuvarlarda analiz ediliyor. Biz numune alırken rüzgarın yönü, deniz suyunun sıcaklığı gibi birtakım parametrelere de bakıyoruz. Ona göre numuneler alınıyor.

“SONUÇLAR İNTERNET SAYFASINDAN DA YAYINLANMAKTADIR”

-Bakanlığımız ve müdürlüğümüz merkezinden de koordine edilmektedir. Sonuçlar Sağlık Bakanlığı’nı yüzme.saglik.gov.tr adresinden yayınlanmaktadır. Orada yüzme alanlarının arka planları ve geçmişe yönelik sonuçları da rahatlıkla görülmektedir.

-Yani yüzme alanının, oradaki sosyal tesislerin geçmişe yönelik durumu neydi falan o tip bilgilere rahatlıkla vatandaş ulaşabilirler. Bugün itibariyle 96 yüzme alanında herhangi bir uygunsuzluk bulunmamaktadır.

-Şimdi numune sonuçları açıklanır açıklanmaz, hemen sistem üzerinden görüyoruz. Uygunsuz bir durum var ise plajda kirlilik gibi, hemen o yüzme alanını işletmesiyle ya da belediyesiyle hızlı bir iletişime geçerek faaliyeti durduruluyor.

-Çeşitli tabelalarla birtakım önlemlerle durduruluyor ve hemen takip numarası alınıyor. Takip numunesi uygun çıktığı zaman tekrardan o yüzme alanı hizmete açılıyor.

“NUMUNELER LABORATUVARA AKTARILDIKTAN SONRA İVEDİLİKLE ÇALIŞMAYA ALINIR”

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Birim Sorumlusu Biyolog Mustafa Tokgöz ise, şöyle konuştu:

-Yüzme suyu kalitesi yönetmeliği kapsamınca, Çevre Sağlığı ekiplerince alınan sular yüzme suları laboratuvarımıza numune kabul kriterleri kapsamında kabul edilir.

-Uygunluğu sağlanan, uygun numune şartlarında alınan numuneler laboratuvara aktarıldıktan sonra ivedilikle çalışmaya alınır. Bakanlık bizden 2 bakterinin varlığını arıyor yüzme sularında. Bunlar Fekal Steptococ ve Enterokok bakterileridir.

-Bu bakterilerin sonuçlarını Çevre Sağlığı ekiplerine bildiririz. Ve Çevre Sağlığı ekipleri bu değerleri yönetmeliğin verdiği sınırın değerlerine göre iyi, orta, zayıf veya mükemmel diyerek bilgilendirilmesini, yüzme suyu takip sistemine aktarır.

-Gerekli görüldüğü durumlardayız. O alana girişi, geçici veya sürekli yasaklayabilir.

BAKANLIK VERİLERİ AÇIKLIYOR

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ise Türkiye, yüzme suyu kalitesini Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu bir şekilde izliyor.

Bu kapsamda 35 ilde deniz ve göl sularında bakteriyolojik izleme çalışmaları düzenleniyor. Yüzme alanlarında belirlenen izleme noktalarından 15 günde bir il sağlık müdürlükleri tarafından alınan numuneler, Bakanlık bünyesindeki Halk Sağlığı Laboratuvarları’nda analiz ediliyor. Tüm izleme süreçleri Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemleri (ÇSBYS) üzerinden takip edilerek veriler anlık olarak güncelleniyor.

Ayrıca Bakanlık, yüzme sularına yönelik tüm verileri yuzme.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor.

Bu platformda, yüzme alanlarının teknik bilgileri, yıllara göre kalite sınıflandırmaları, plaj isimleri ve özellikleri gibi detaylı bilgiler yer alıyor.

Yüzme alanlarının analiz sonuçları, cankurtaran hizmeti, yeme içme alanları, soyunma kabinleri ve duş gibi imkanlar hakkında bilgi alınabiliyor. Yüzme alanlarına ait fotoğraflar ve bölgeye dair güncel verilere de erişim sağlanıyor. (DHA)

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