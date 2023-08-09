İstanbul’da otobüs devrildi: 27 yaralı
İstanbul Eyüpsultan'da İstanbul Havalimanı'nda çalışan personelleri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Eyüpsultan Ağaçlı Mahallesi Ağaçlı Köy Yolu’nda saat 19.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
6 METRE YÜKSEKLİKTEN ŞARAMPOLE YUVARLANDI
İstanbul Havalimanı’nda çalışan personelleri taşıyan 34 GEL 771 plakalı otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 6 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralanırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye gönderildi. (DHA)