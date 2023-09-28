İstanbul’da patlama: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde beş katlı bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Bahçelievler sınırları içindeki Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’ndeki bir binanın beşinci katındaki dairede patlama meydana geldi.
Doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
YARALILAR VAR, TAHLİYE SÜRÜYOR
İlk bilgilere göre bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Ekiplerin binadaki müdahalesi devam ediyor.
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Patlama doğalgaz kaynaklı, binalar boşaltılıyor, çevrede tahliye işlemi yapılıyor” dedi.
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