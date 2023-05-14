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İstanbul’da polis, havaya ateş açarak 2 şüpheliyi durdurdu

İstanbul Fatih'te polis, motosikletli 2 şüpheliyi durdurmak için havaya ateş açtı. Yere düşen motosikletteki iki şüpheli yakalanırken, alkollü oldukları öne sürüldü.

Yayınlanma: 21:47 - 14 Mayıs 2023 Güncellenme:
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İstanbul Fatih İlçe Seçim Kurulu önünden geçen motosikletli iki kişiye polis dur ihtarında bulundu. Şüpheliler durmayarak yollarına devam edince polis havaya ateş açtı.

Şüpheliler düşerken ilçe seçim kurulundan çıkan çok sayıda polis koşarak olay yerine geldi. Yerde yatan şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürülürken alkollü oldukları belirtildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. DHA

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