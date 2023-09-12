İstanbul’da polis şehit eden çete üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane'de bir polis memurunun şehit olduğu uyuştucu operasyonunda ele geçirilen çete üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı. Masum olduğunu iddia eden çete lideri tüm suçu operasyonda öldürülen kunenine yükledi...

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Kağıthane’de 25 Ağustos’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis memuru Hakan Telli şehit olmuş, polis memuru Ahmet Yasin Çevik ise yaralanmıştı. Operasyonda, olay yerindeki 5 şüpheliden 18 yaşındaki Diyar Anucur ölü ele geçirilmiş, 4 şüpheli ise gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 37’si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden biri, suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Ozan Anucur.

ÖLEN KUZENİNİ SUÇLADI

Olayda ölü elegeçirilen kuzeni suçlayan Diyar Anucur’u suçlayan Ozan Anucur, “Hiçbir Türk vatandaşı Türk polisini kasten öldürmek istemez. Silahlardan haberim yoktur. Diyar satmak için köyden getirmiş. Kızdım kendisine. Diyar benim kuzenim olur. Uyuşturucu madde satmıyorum, kimseyi öldürmedim”

Anucur, silahla fotoğraflarının ise bir-iki kez çekildiğini, bunların da arkadaşlarıyla eğlence amaçlı çekildiğini öne sürdü.

Anucur’un avukatı da olay yerine giden kişilerin polis olduklarını söylemedikleri gibi polis olduklarını gösterir bir hallerinin de olmadığını öne sürdü. Olayda silah kullanan kişinin ölen Diyar Anucur olduğunu anlatan şüpheli avukatı, Diyar Anucur tarafından açılan ateş nedeniyle müvekkilinin de yaralandığını söyledi.

Şüphelilerden Cüneyt Sarıova da ifadesinde, “Bu eşkiyaları tanımıyorum. Uyuşturucu bağımlısı olduğum için böyle oldu.” diye konuştu.

“HASSAS TERAZİYİ ANNEM MUTFAKTA KULLANIYOR”

Ele geçirilen hassas teraziler hakkında konuşan şüpheliler ise farklı savunmalar geliştirdi. Göksel Doğan, teraziyi annesinin mutfakta kullandığını, İbrahim Tacar ise çiğ köfte dükkanında kullandıklarını söyledi.

Yusuf Süsli, evinde bulunan uyuşturucu maddenin geceden içtiği maddeden kaldığını, Eyüp Şafak Altın ise kuaför olduğu için evinde amonyak bulunduğunu savundu. Kadir Taşdemir ise kurye olarak çalıştığını ve olaydan haberi olmadığını öne sürdü.

Suç örgütüne yönelik 97 adrese yapışan operasyonda, uzun namlulu silah, otomatik tabanca, ruhsatsız 13 tabanca, 585 fişek, av tüfeği, 2 pompalı tüfek, çelik yelek ile uyuşturucu madde ele geçirilmişti. (DHA)