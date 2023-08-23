İstanbul’da polisi peşlerine takıp çatıştılar, her yerde aranıyorlar

Başakşehir'de vale olarak çalışan 21 yaşındaki Ogün Tekin'in öldürülmesiyle ilgili çalışma yapan ekipler, Arnavutköy'de şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Hadımköy'e kadar devam eden kovalamaca sırasında polislerle otomobildekiler arasında çatışma çıktı.

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Bahçeşehir'de bir restoranın önünde bulunan otomobili çalan şüpheliler kendilerini durdurmak isteyen vale Ogün Tekin'i öldürüp kaçmıştı.

Olayla ilgili yapılan çalışmalar sırasında dün 12.30 sıralarında polis ekipleri bir otomobilden şüphelendi. Arnavutköyde ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobille ekipler arasında kovalamaca başladı.

Hadımköy’e kadar devam eden kovalamaca sırasında, polisler tarafından şüphelilerin bulunduğu otomobilin lastikleri patlatıldı.

LASTİKLERİ PATLADI, KAMYONET ÇALDILAR

Hadımköy’de bir fabrikanın önünde otomobili terk eden şüpheliler yoldan geçen bir kamyoneti gasp ederek olay yerinden kaçtı.

Kamyonetin gasp edildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelilerle çatışmaya giren polislerin kullandığı otomobile 7 mermi isabet ederken, kaçan şüphelilerin yakalanması çalışmalar sürüyor. (DHA)

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