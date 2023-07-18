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İstanbul’da polisten kaçan sürücü can aldı

İstanbul Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü dehşet saçtı... İddiaya göre, polisten kaçarken karşı yönden gelen bir bisikletliye çarptı. Kazada, Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 09:59 - 18 Temmuz 2023 Güncellenme:
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İstanbul’da polisten kaçan sürücü can aldı

Kadıköy’deki korkunç kaza saat saat 05.30 sıralarında Bostancı sahil yolu Çetin Emeç bulvarı Maltepe istikametinden meydana geldi.

İddiaya göre polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün’e çarptı.

Doğanay Güzelgün

Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Doğanay Güzelgün

Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı. (DHA)

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