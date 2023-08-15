İstanbul’da PYD/YPG operasyonu 7 kişi yakalandı

İstanbul'da polis tarafından yapılan şafak operasyonunda, bölücü terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ali Selim YAMANLI

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Geçmiş yıllarda bölücü terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri yolunda bilgiler elde edilen, bu doğrultuda haklarında ifadeler ve beyanlar bulunan, örgüt adına faaliyet gösterdikleri dönemde çekildiği değerlendirilen fotoğrafları olan şahısların yakalanmasına yönelik harekete geçildi.

Bu sabah yapılan şafak operasyonuyla hepsi yabancı uyruklu olan 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.