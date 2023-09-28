İstanbul’u sağanak vurdu: Trafik felç, bazı bölgeler sular altında…

İstanbul'da başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağışla Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi ve Esenyurt'ta su baskınları yaşanıyor. Öte yandan İstanbul'da trafik yağmurun da başlamasıyla durma noktasına geldi. Valilik ve AFAD'dan da halka uyarı yapıldı.

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İstanbul’da sağanak yağış kenti esir aldı. Kuvvetli yağışla Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi ve Esenyurt’ta su baskınları yaşanıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kuvvetli yağışın sabaha kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini belirterek, “Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız.” uyarısını yaptı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız.” ifadelerini kullandı.

AFAD: YARIN SABAHA KADAR SÜRECEK

AFAD’ın, vatandaşların telefonlarına gönderdiği kısa mesajda da “Meteorolojiye göre, İstanbul’da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır.” uyarısında bulunuldu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

İstanbul’da trafik yağmurun da başlamasıyla durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre 16.20 itibarıyla yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.

ULAŞIM AKSADI, SEFERLER İPTAL

İstanbul’da hava muhalefeti nedeniyle Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı’nın bazı istasyonlarında sefer iptali yapılırken, Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatları işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatlarımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda yoğun yağış nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.