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İstanbul’da sağlık çalışanlarından maaşlara zam talebiyle eylem

İstanbul Fatih'te bulunan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası önünde toplanan Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri maaşlarına zam yapılması için basın açıklaması yaptı.

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Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri saat 12.00’de İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde toplandı. Grup taleplerini içeren slogan attı.

Basın açıklamasını Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 3 NO’lu Şube Başkanı Ergin Balekoğlu ve Öz Sağlık-İş Sendikası 2 NO’lu Şube Başkanı Erdem Dinç yaptı.

Açıklamada, pandemi sürecinde yatılı kuruluşlarda çalışan sosyal hizmet çalışanlarının yoğun mesai yaptığı belirtilerek maaşlarına zam yapılması talep edildi. (DHA)

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