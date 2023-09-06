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İstanbul’da sel felaketi: Araçlar böyle sürüklendi

Küçükçekmece'de dün akşam etkili olan sağanak yağış sırasında sokak içerisinde sürüklenen araçlar kameraya yansıdı. Sürüklenen araçların arasında kalan bazı vatandaşlar ise tehlike atlattı.

Yayınlanma: 08:24 - 06 Eylül 2023 Güncellenme:
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Atatürk Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde ortaya çıkan görüntüler afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Kırlangıç Sokak’ta sel sularından etkilenen araçlar sürüklenerek birbirine girdi.

O anlarda arada kalan bir vatandaş ise tehlike atlattı.

Sokakta yaşananlar saniye saniye cep telefonu görüntülerine yansıdı.(DHA)

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Atatürk cep telefonu istanbul Küçükçekmece
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