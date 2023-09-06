İstanbul’da sel felaketi: Bazı sokaklar savaştan çıkmış gibi…
İstanbul'un kuzeyinde yer alan ilçelerde dün saat 21.00 sıralarında oluşan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana geldi. Bazı sokaklar göle döndü, iki kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı, ev ve dükkanlarda büyük maddi hasar oluştu.
İstanbul’da sağanak yağış Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece’de sele neden oldu.
Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde 2 kişi hayatını kaybetti.
Su baskınlarında ilk belirlemelere göre 1754 ev ve iş yeri etkilenirken, 12 kişi de yaralandı.
Ev ve işyerlerinin bodrum katlarını su basarken, gazetecilerin objektiflerinden yansıyan fotoğraflar, selin sokakları savaş alanına çevirdiğini ortaya koydu.
İşte sel felaketinin ardından haber ajanslarının servis ettiği görüntüler: