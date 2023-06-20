İstanbul’da servis minibüsü duvara böyle çarptı
Bayrampaşa'da seyir halindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sağmalcılar tramvay durağı girişindeki duvara çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi.
Deniz İlman’ın kullandığı servis minibüsü, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Sağmalcılar tramvay durağı girişindeki duvara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüsün şoförü Deniz İlman yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Deniz İlman’a ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri de minibüste bir süre inceleme yaptı.
Kazaya karışan minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Servis minibüsünün duvara çarpma anı ise güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntüler de servis minibüsünün kontrolden çıkarak duvara çarpma anı yer aldı. (DHA)