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İstanbul’da sıcak havadan bunalanlar denize akın etti

İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, hafta sonunu da fırsat bilerek denize akın etti. Sarıyer'de son günlerde yaşanan boğulma vakalarıyla gündeme gelen Kısırkaya Plajı vatandaşların en çok tercih ettiği plajlardan biri oldu.

Yayınlanma: 17:34 - 20 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Sıcak havadan bunalan İstanbullular yine sahillere akın etti.

Son günlerde boğulma vakalarıyla gündeme gelen Sarıyer’deki Kısırkaya Plajı vatandaşların en çok tercih ettiği plajlardan biri oldu.

Dalgalara aldırmadan denize giren vatandaşlara plajda görevli cankurtaranlar tarafından açılmamaları konusunda sürekli anons yapıldı. (DHA)

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