İstanbul’da silahlı saldırı! Bir polis şehit oldu

İstanbul Büyükçekmece'de ihbar üzerine bir eve giden polis memuru Cihat Ermiş, silahlı saldırı sonrası şehit düştü.

Habip ATAM

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Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi’nde gece saat 02.30 sıralarında sokakta motosikletli 2 kişinin havaya ateş ettiği yönünde polise ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese gittiğinde motosikletlileri bulamadı.

İKİNCİ İHBAR İÇİN ADRESE GİTTİLER

Ekipler çevrede araştırma yaparken polise bir ihbar daha geldi. Arayan kişi evinin duvarlarına kurşun isabet ettiğini söyleyerek polisten yardım istedi. Bunun üzerine olay yerinde araştırma yapan ekipler ihbarın yapıldığı daireye gitti.

KAPI AÇILIRKEN ATEŞ ETTİ

Duvarlarında kurşun izi olan dairenin zilini çalan ekiplere kapı açılmadı. Ekipler ihbarı yapan numarayı aradı fakat numarayı da kimse açmadı. Ekipler bunun üzerine daire kapısını açarak içeri girmek istedi ancak o sırada içeriden ekiplere doğru silahla ateş edildi.

POLİS MEMURU GÖĞSÜNDEN VURULDU

Evdeki Muhammet Emre Çorak’ın silahından çıkan kurşun polis memuru Cihat Ermiş’in göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Ermiş, Mimarsinan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ermiş burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederek şehit oldu.

20 YAŞINDA 32 SUÇ KAYDI VAR

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 20 yaşındaki Muhammet Emre Çorak silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın çeşitli suçlardan 32 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Çorak, verdiği ilk ifadede düşmanları olduğunu evine kurşun isabet edince saldırıya uğradığını düşünerek kapıyı açan kişilere ateş ettiğini söyledi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Evli ve bir çocuk sahibi şehit polis Cihat Ermiş’in cenazesi bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde saat 14.00’da yapılacak töreninin ardından memleketi Ankara'ya gönderilecek.