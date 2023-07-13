İstanbul’da Sırp çete lideri öldürülmüştü: Yakup Doğan yakalandı

Şişli'de geçtiğimiz yıl Eylül ayında öldürülen Sırp suç örgütü lideri Juvan Vukotic'e silahlı saldırıda motosikleti kullandığı belirlenen ve hakkında kırmızı bülten bulunan Yakup Doğan, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Habip ATAM

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Şişli, Mecidiyeköy'de geçtiğimiz yıl, 8 Eylül'de otomobille seyir halindeki Jovan Vukotic silahlı saldırıya uğradı.

Sırbistan ve Karadağ'da etkin olan Skaljari çetesinin elebaşı olan Sırp kökenli Vukotic saldırıda yaşamını yitirdi.

Motosikletli saldırganlarca gerçekleşen saldırı sonrasında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

SIRP ÇETE SAVAŞLARI

Araştırmalarda, Vokatic'in lideri olduğu çete ile Sırp kökenlilerden oluşan Kavac suç örgütü arasında husumet olduğu anlaşıldı.

Saldırının arkasında da Kavac suç grubunun olduğu belirlendi. Polisin tespitine göre, Kavac yöneticileri, Jovan Vukotic'in öldürülmesi için bazı şüphelilerle anlaştı. Cinayet Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütüne ihale edildi.

KIRMIZI BÜLTEN

Organize polisi adeta iğne ile kuyu kazarak, olayı aydınlattı. Silahlı saldırıyı düzenleyen tetikçi ve arkasındaki şüphelileri tek tek belirlendi.

Çalışmaların ardından 19 Ekim 2022'de düzenlen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Dosyada, saldırıda motosikleti kullanan Yakup Doğan'ın da ismi vardı. Ancak şüphelinin Gürcistan'a kaçtığı belirlenmişti. Bunun üzerine Gürcistan'daki yetkililere bilgi verildi. Doğan hakkında İnterpol'den “Kırmızı Bülten” talebi yapıldı.

İADE EDİLDİ TUTUKLANDI

Polisin peşinde olduğu Yakup Doğan, 5 Ekim 2022 Gürcistan'da yakalanarak tutuklandı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan şüphelinin ülkemize iadesi geçtiğimiz günlerde onaylandı.

Vukotic cinayetinin kilit isimlerinden olduğu öne sürülen şüpheli 11 Temmuz'da Artvin Sarp Sınır Kapısından organize polisi tarafından teslim alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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