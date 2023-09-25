Abone Ol

İstanbul’da sokağa atılan halıdan ceset çıktı

İstanbul Pendik'te gece yarısı sokağa atılan halıdan kimliği belirsiz bir erkeğe ait ceset çıktı.

Yayınlanma: 12:08 - 25 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Pendik Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak’ta, gece saatlerinde plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan, sokağa halı atıldığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, halıya sarılmış halde erkek cesediyle karşılaştı. Üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor. (AA)

X Reklam