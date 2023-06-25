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İstanbul’da son durum! Durma noktasına geldi

Kurban Bayramı sebebiyle 9 gün sürecek olan tatilin başlamasıyla İstanbul dışına çıkan vatandaşların trafikte oluşturduğu yoğunluk sürüyor.

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İstanbul’da son durum! Durma noktasına geldi

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul’da yaşayanlar memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıktı.

İstanbul çıkışında yaşanan trafik yoğunluğunun devam ettiği görüldü.

Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişeler mevkiinde araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi. (DHA)

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