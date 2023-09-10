İstanbul’da su kirliliği isyanı

İstanbul Anadolu Yakası’nda bazı ilçelerde yaşanan su kesintisinin bitmesinin ardından vatandaşlar muslukları açtığında şok yaşadı. Ümraniye ve Üsküdar’da su yerine çamur aktı.

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Okulların açılmasına saatler kala İstanbul'da veliler yaşanan su kesintisine isyan etti.

Akşam saatlerinde Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde sular kesildi.

ÇAMUR AKTI

Bir süre sonra bu ilçelere yeniden su verildi. Ancak, Üsküdar ve Ümraniye'de musluklardan çamur aktı.

Vatandaşlar konuyla ilgili olarak sosyal medyadan tepkilerini dile getirirken, drenaj çalışmalarının devam ettiğini belirten İSKİ yetkilileri, suyun ne zaman yeniden temiz akacağına dair bir bilgi vermedi.

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