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İstanbul’da tarihi surlarda çökme: 1 yaralı

İstanbul Fatih'te tarihi surlarda çökme meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı olayda, itfaiye ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

Yayınlanma: 18:54 - 12 Nisan 2023 Güncellenme:
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Fatih’teki olay, saat 18.30 sıralarında Silivrikapı Mahallesi Hisaraltı Caddesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tarihi surlarda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çökme yaşanan bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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