Abone Ol

İstanbul’da taksici cinayeti

İstanbul Sancaktepe'de bir taksi sürücüsü, aracında silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İstanbul’da taksici cinayeti

İstanbul'un Fatih ilçesinde taksicilik yapan N.T’den haber alamayan çalışma arkadaşları, GPS sistemi üzerinden Sancaktepe Paşaköy’de olduğunu belirledikleri aracının yanına gitti.

N.T’yi silahla vurulmuş halde şoför koltuğunda hareketsiz bulan arkadaşları, jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde N.T’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor. (AA)

Kira cinayetinin detayları ortaya çıktıİlginizi ÇekebilirKira cinayetinin detayları ortaya çıktı