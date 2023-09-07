İstanbul’da tam 12 saat süren hırsızlık
İstanbul Beylikdüzü'nde, bir binanın otoparkında bulunan depodan 12 saat boyunca eşya çalan iki şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı...
Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde sabah saatlerinde binanın otoparkına giren iki şüpheli, depo olarak kullanılan ortak alandaki eşyaları çalmaya başladı.
Yabancı uyruklu bir aileye ait olduğu öğrenilen eşyaları çalan şüpheliler, akşam saat 21.00 sıralarında binayı terk etti.
RAHATLIKLARI ‘PES’ DEDİRTTİ
Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelilerin her hareketi binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, şüphelilerin depodan kurutma makinesi, bisiklet, perde ve ses sistemi hoparlörü çaldıkları görüldü.
Görüntüleri izleyen polis ekipleri, şüphelilerden birini yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)