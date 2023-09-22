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İstanbul’da tepki çeken görüntü: Cinayete teşebbüs

İstanbul’da bir şahısın seyir halinde ilerlerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) metrobüs yolundaki çalışması için konulan dubaları devirip trafiğin güvenliğini tehlikeye atması büyük tepki çekti.

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İstanbul’da bir sürücü, geçici metrobüs yolunu ayırmak için konulan plastik dubaları devirerek ilerledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, görüntüleri sosyal medya hesabından “Bunun adı; düpedüz cinayete teşebbüs” ifadeleriyle paylaştı.

Son günlerde İBB’nin metro yürüyen merdivenlerine sabotajlarıyla düzenlendiği görüntüler de dikkat çekiyor.

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