İstanbul’da tepki çeken görüntü: Cinayete teşebbüs
İstanbul’da bir şahısın seyir halinde ilerlerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) metrobüs yolundaki çalışması için konulan dubaları devirip trafiğin güvenliğini tehlikeye atması büyük tepki çekti.
İstanbul’da bir sürücü, geçici metrobüs yolunu ayırmak için konulan plastik dubaları devirerek ilerledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, görüntüleri sosyal medya hesabından “Bunun adı; düpedüz cinayete teşebbüs” ifadeleriyle paylaştı.
Son günlerde İBB’nin metro yürüyen merdivenlerine sabotajlarıyla düzenlendiği görüntüler de dikkat çekiyor.