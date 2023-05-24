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İstanbul’da, terör propagandasına 10 gözaltı

İstanbul'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Habip ATAM
Yayınlanma: 09:33 - 24 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok gibi uygulamalarda, terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma yürüten TEM ekipleri, 13 şüpheli belirledi. Adresleri İstanbul'da olan şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, 10 ilçede eş zamanlı operasyon yaptı.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bayrampaşa, Bahçelievler, Bağcılar, Esenyurt, Eyüpsultan, Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sultangazi ve Pendik'te düzenlenen baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında, adliyeye sevk edildi.

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