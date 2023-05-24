İstanbul’da TOKİ ağaçlandırılacak alan imara açtı

Silivri’de “ağaçlandırılacak alan” olarak belirlenen 63 bin metrekarelik parsel TOKİ tarafından konut imarına açıldı.

Özlem GÜVEMLİ

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Silivri Selimpaşa'da 63 bin metrekarelik TOKİ'ye tahsis edilmiş arazide sosyal konut yapmak üzere plan değişikliği yapıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan TOKİ planları ile parsellerdeki “ağaçlandırılacak alan” fonksiyonu değiştirildi.

Parselin 49 bin 373 metrekaresini kapsayan imar düzenlemesi ile arazinin 27 bin 810 metrekaresi gelişme konut alanı, bin 688 metrekaresi sosyal tesis alanı, bin 100 metrekaresi cami, 4 bin 696 metrekaresi park, 7 bin metrekaresi ağaçlandırılacak alan, 416 metrekaresi de trafo alanı olarak düzenlendi.

Nüfus 953 kişi olarak hesaplandı. Emsal 1.20, yükseklik 5 kat oldu. Konut alanında 33 bin metrekare inşaat yapılacak.

ZEMİN SORUNU VAR

Mevcut planlarda “AJE” yani ayrıntılı jeolojik etüt çalışması gerekli alan olan arazinin zemini sorunlu. Arazinin bir kısmı önlem alınabilecek nitelikte stabilite sorunlu alanlar, bir kısmı da dolgu alanında bulunuyor.

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