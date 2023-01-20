İstanbul’da “U” ve “M” karmaşası start alıyor

İstanbul’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve işletilecek olan “U” amblemli Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu, pazar günü açılıyor. İYİ Partili Meclis Üyesi ve ulaşım uzmanı Dr. Suat Sarı, bakanlığın metrosu ile İBB metrosunun Kağıthane istasyonları arasındaki aktarmanın tünel ile değil Cendere Caddesi üzerinde trafikte yürünerek yapılacağına dikkat çekti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve İBB'nin metro hatlarındaki “M” ambleminden farklı olarak “U” tabelası asılan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun Kağıthane bölümü 22 Ocak Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılacak.

Hat ilk aşamada İBB'nin Mahmutbey metrosunun Kağıthane durağı ile, Gayrettepe istasyonu tamamlandıktan sonra da metrobüsün Zincirlikuyu durağı ile entegre olacak.

“BÜYÜK EZİYET, PROJE HATASI”

İyi Partili İBB ve Kağıthane Belediyesi Meclis Üyesi Dr. Suat Sarı, Kağıthane'deki entegrasyonun tünel bağlantısı ile değil yoğun trafik akışı içinde cadde üzerinde sağlanmasının yolcular için büyük sıkıntı yaratacağına dikkat çekerek “İstanbul'da ‘U' ve ‘M' karmaşası start alıyor” dedi.

Sarı “Örneğin Mahmutbey Metrosu'na Mecidiyeköy'den binip Kağıthane'ye geldik. Havalimanı metrosunun istasyonu, yolun karşısında. Cendere Caddesi üzerinde 400 metrelik mesafe bagajlarla yürünerek havalimanı metrosuna aktarma yapılabilecek. Yağmurda, karda ne olacak? Büyük bir eziyet, büyük bir plansızlık. Bir proje hatası. Havalimanı metrosunun Gayrettepe istasyonu açılana kadar insanlar problem yaşayacak” diye konuştu.