İstanbul’da uçuşlarda aksama: Yolcular isyan etti

İstanbul Havalimanı civarında akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı uçuşlarda rötarlar yaşanmasına neden oldu. Van’dan İstanbul’a gitmek isteyen yolcular, uçuşların kötü hava koşulları nedeniyle iki kez ertelenmesine isyan etti.

Sozcu.com.tr

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Kötü hava koşulları hava trafiğini de olumsuz yönde etkiledi. İstanbul'da akşam saatlerinde Arnavutköy civarında etkili olan kar yağışı nedeniyle uçuşlarda rötarlar yaşanmasına neden oldu. Van Ferit Melen Havalimanı’ndan İstanbul'a gitmek isteyen yolcular, uçuşların kötü hava koşulları nedeniyle iki kez ertelenmesine isyan etti. Mağdur olan yolcular bekleme salonunda saatlerce beklemek zorunda kaldı.

“3 SAATTİR BEKLİYORUZ”

Dün akşam yaşadığı mağduriyeti SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı'na anlatan bir yolcu, “18:40 saatine atanan TK2747 uçuş numaralı THY uçağı tam 2 defa rötar yaparak onlarca yolcuyu mağdur etti.

İlk olarak 18:40’tan 20:30’a ertelenen uçuş şimdi de 21:40’a ertelendi. Bekleme salonunda büyük bir kalabalık ve kantinde uzun kuyruklar oluştu. Tam 3 saattir bekletildiğimiz gibi 21:40 için de garanti verilmiyor. Bize açıklamadılar ama şu anda 1 tane uçak geldi. Muhtemelen 1 uçağa 2 seferin yolcularını alıyorlar” diyerek yaşanan duruma isyan etti.

İstanbul Havalimanı'nda uçakların buzlanmaya karşı De-icing yaptırmak için sıraya girdiği, cihazın arızalanması nedeniyle de bu sürenin uzadığı öğrenildi.

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