İstanbul’da yağmur kâbusu

İstanbul'da başlayan yağışlı hava etkisini artırdı. Çekmeköy Metro İstasyonu'nu su basarken, Fatih'te bulunan Tarihi Kapalıçarşı'da ise rögarlar taştı. Öte yandan, CB olarak adlandırılan Cumulonimbus bulutları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atarken, yakıt kritiğine giren uçaklar ise başka havalimanlarına yönlendirildi.

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İstanbul’da etkili olan kuvvetli yağışla birlikte bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Çekmeköy Metro İstasyonu’nun tavanından istasyona su akarken, Tarihi Kapalıçarşı’da da rögarlar taştı.

Yağışın etkili olduğu Küçükçekmece’de ise bazı yolları su bastı.

HAVA ULAŞIMI DA ETKİLENDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) kuvvetli sağanak ve gök gürültü sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul Havalimanı çevresinde etkili olan CB bulutları hava trafiğini olumsuz etkilemeye başladı.

Elektrik yüklü bulutlar nedeniyle İstanbul Havalimanı’na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, kısa süreli rötarlar oluşmaya başladı. Bu arada tur atan uçaklarda oluşan yakıt kritiği durumunda olan uçaklar çevre havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. (DHA)