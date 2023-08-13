İstanbul’da yalıdaki göçüğün altında kalan genç mimar defnedildi

İstanbul'da restorasyon çalışması yapılan 4 katlı Oygur Yalısı'nda meydana gelen göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden mimar Atilla Aydın (22), memleketi Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde toprağa verildi. Önlisans mezunu olan Aydın'ın eğitimini 4 yıla tamamlayarak yeni lisans diploması aldığı öğrenildi.

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İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi üzerinde dün saat 15.30 sıralarında 6 aydır restorasyon çalışması yapılan yol yalısı olarak da bilinen 4 katlı Oygur Yalısının bir bölümü belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Binada çalışan 4 kişiden mimar Atilla Aydın ile bir işçi göçük altında kaldı. Arkadaşları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla işçi hafif yaralı olarak kurtarılırken; mimar Atilla Aydın 1.5 saat sonra AFAD ve itfaiye ekiplerince göçükten ağır yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DİPLOMASINI YENİ ALMIŞ

Genç yaşta hayatını kaybeden Aydın’ın cenazesi, memleketi Çarşıbaşı ilçesi Merkez Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Burunbaşı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi. 3 erkek kardeşin en küçüğü olan Atilla Aydın’ın cenazesinde, annesi Halide ile babası Faruk Aydın güçlükle ayakta durabildi.

İstanbul Beykent Üniversitesi İç Mimarlık ve Mimari Restorasyon bölümü önlisans mezunu olan Aydın’ın eğitimini 4 yıla tamamlayarak yeni lisans diploması aldığı öğrenildi. Aydın, Oygar Yalısı’nı restore eden firmada şef yardımcısı olarak görev yapıyordu. (DHA)

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