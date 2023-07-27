İstanbul’da yangın! 500 kişi tahliye edildi

İstanbul Beylikdüzü'nde sanayi sitesi içerisinde bulunan Ticaret Merkezi inşaatında yangın çıktı. Yangın nedeniyle 500 işçi tahliye edildi.

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Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi içerisinde inşaat çalışması yapılan Ticaret Merkezi’nde yangın çıktı. 65 bin metrekare olan ve bittiğinde 301 dükkâna ev sahipliği yapacak olan iş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle plastik kalıplarından alevler yükselmeye başladı.

500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangını fark eden çalışanlar itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İnşaat alanında çalışan yaklaşık 500 personel hemen tahliye edilirken 2 adet kule vinç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi alana sevk edildi. Yaklaşık iki saat sonra kontrol altına alınan yangına, tedbir amaçlı yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.

Çevre ilçelerden su tankerleri de itfaiye ekiplerine yardım etmek için alana sevk edilirken inşaat alanında hasar meydana geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni ile ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor. (DHA)

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