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İstanbul’da yol yarıldı, binalar boşaltıldı

İstanbul Pendik'te yolda çökme meydana geldi. Büyük paniğe neden olan olay sonrası iki bina da tahliye edildi.

Yayınlanma: 23:28 - 23 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kavakpınar Mahallesi Birader Sokak’ta henüz belirlenemeyen nedenle yolda çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

SU VE DOĞALGAZ KESİLDİ

Çökmenin olduğu yere yakın iki bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Trafiğe kapatılan sokakta elektrik, su ve doğal gaz da kesildi.

Boşaltılan binalarda ikamet eden vatandaşların bir kısmı yakınlarının evine giderken, barınacak yeri olmayan 4 aile ise Pendik Belediyesi ekiplerince otele yerleştirildi.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Belediye ekiplerinin sokakta iş makineleriyle yürüttüğü çalışma sürerken, çökmenin nedeni de araştırılıyor. (AA)

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