Abone Ol

İstanbul’da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İstanbul’da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu Ankara istikameti Karanfilköy mevkisinde, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, Caner Ç. hakimiyetindeki 34 RU 2409 plakalı otomobile, savrulan otomobil ise yoldan geçen servis minibüsüne çarptı.

Toplam 5 aracın karıştığı kazada makas atarak ilerlediği iddia edilen ve otomobile çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Caner Ç. otomobilde sıkışırken, aynı araçta bulunan Emin C, Mustafa B, Abdulsamet A. ve Berkay K. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 yaralı hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından ağır yaralı olarak sıkıştığı otomobilden çıkarılan Caner Ç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre yoğunluk oluştu. (AA)

Feci kaza! 2 kişi öldü, Ankara istikameti ulaşıma kapandıİlginizi ÇekebilirFeci kaza! 2 kişi öldü, Ankara istikameti ulaşıma kapandıKatliam gibi kaza: 12 ölü, 3'ü ağır 31 yaralıİlginizi ÇekebilirKatliam gibi kaza: 12 ölü, 3'ü ağır 31 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam