İstanbul’daki 54 mahalle için yeni karar!

İçişleri Bakanlığı tarafından ‘İstanbul’da 39 ilçenin yabancıların ikamet izinlerine kapatıldığı’ iddialarına ilişkin yapılan basın açıklamasında, “1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle tüm illerimizde, yabancı yoğunluğunun Türk vatandaş nüfusuna oranla %20'yi aştığı, toplam 63 ilde 1.169 mahalle yeni yabancı kaydına kapatılmış olup İstanbul ilimizde kapalı mahalle sayısı 54'tür” denildi.

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İçişleri Bakanlığı tarafından ‘İstanbul'da 39 ilçenin yabancıların ikamet izinlerine kapatıldığı' iddialarına ilişkin basın açıklaması yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “İstanbul’da 39 ilçenin yabancıların ikamet izinlerine kapatıldığı” iddialarına ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İKAMET İZNİ BAŞVURULARI KAPATILDI

Başkanlığımızca mekânsal yoğunlaşmanın önüne geçilmesi amacıyla dönemsel olarak illerimizde gerek mahalleler gerekse ilçeler nezdinde yabancı nüfusuna ilişkin yoğunluk analizleri yapılmakta ve seyreltmeye yönelik tedbirler alınmaktadır.

Bu kapsamda; İstanbul, 2019 yılında geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin kayıt işlemlerine kapatılmıştır. 2021 yıl Ocak ayında İstanbul’un Fatih ve Esenyurt ilçeleri yeni ikamet izni başvurularına kapatılmıştır.

2022 yılı Ekim ayında yapılan değerlendirme sonucunda, Fatih ve Esenyurt ilçelerinin yanı sıra Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçeleri de yeni ikamet izni başvurularına kapatılmıştır.

TÜRKİYE GENELİNDE BİN 169 MAHALLE

1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle tüm illerimizde, yabancı yoğunluğunun Türk vatandaş nüfusuna oranla %20’yi aştığı, toplam 63 ilde 1.169 mahalle yeni yabana kaydına kapatılmış olup İstanbul ilimizde kapalı mahalle sayısı 54’tür.

Açıklamadan anlaşılacağı üzere İstanbul ilimizde 39 ilçenin ikamet iznine kapatıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup hâlihazırda 10 ilçe yeni ikamet izni başvurusuna kapalı durumdadır. Mekânsal yoğunlaşmaya yönelik izleme ve değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir.

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