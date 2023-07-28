İstanbul’daki AKP’li belediyelerin işçileri ‘Geçinemiyoruz’ diyerek eylem yaptı

İstanbul’da AKP’nin yönettiği 23 belediyede çalışan yüzlerce işçi, “Bu ücretlerle geçinemiyoruz” diyerek eylem yaptı.

Sözcü İstanbul

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Yüzlerce işçi, dün, Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasının (MİKSEN) Beyoğlu'daki merkezi önünde toplandı. Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş üyesi işçiler kiralarını, faturalarını bile karşılayamadıklarını ifade etti.

“İnsanca yaşamak istiyoruz”, “İşveren duy sesimizi bu gelen işçinin ayak sesleri”, “Direne direne kazanacağız”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganlarının atıldığı eylemde, “Kira: 10 bin lira maaş: 12 bin lira”, “Açız geçinemiyoruz” yazılı dövizler taşındı.

“EN AZ ÜCRETE ÇALIŞMAYA MAHKUM BIRAKILDIK”

İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, İstanbul'un ilçe belediyelerinde çalışan işçilerin asgari ücrete mahkum edildiğini söyledi. Ersoy, “Yaşamın zorlukları, geçim sıkıntıları ve artan kiralarla belediye işçilerinin yaşam koşulları zorlaştı. Enflasyon artışı ile hükümetimizin asgari ücretliyi koruma adına yapılan asgari ücret artışları ile bugün geldiğimiz noktada tüm belediye çalışanları asgari ücrete, yani en az ücrete çalışmaya mecbur bırakıldık” dedi.

“SESİMİZİ DUYURAMADIK”

MİKSAN ile yaptıkları görüşmelerin olumsuz geçtiğini söyleyen Ersoy, “Günlük yol ve yemek paramızı çıkınca bugün için aylık 12 bin lira maaş alıyoruz, en ucuz kira 10 bin lira oldu dedik ama dinletemedik, bizim çoluk çocuğumuz sağlıklı beslenemiyor, okul ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz kiramızı ödeyemiyoruz dedik ancak yine de sesimizi duyuramadık” diye konuştu.

“HAKKIMIZ OLANI VERİN”

MİKSEN yöneticilerine seslenen Ersoy, “Biz çok zor durumdayız, bu maaş ile geçinemiyoruz. Kiramızı, faturalarımızı ödeyemiyoruz, temel gıda ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Çocuklarımızın bizden istediği harçlığı veremiyoruz diye gece geç saate eve giriyor, sabahın köründe çıkıyoruz, köşelerde gizli gizli ağlıyoruz, çoluk çocuğumuzun yüzüne bakamıyoruz. Biz geçinemiyor her geçen gün eriyoruz. Artık sesimizi duyun, hakkımız olanı derhal verin. İnsanca yaşamak, İnsan onuruna yakışan bir ücret almak belediye işçisinin hakkı değil mi?” dedi.

“ÇÖZÜN ARTIK BU ADALETSİZLİĞİ”

Kamu çerçeve protokolü ile bazı kamu işçilerinin ücretinin 26 bin liraya kadar çıktığını dile getiren Ersoy, “Kamu çerçeve protokolünün belediyelerce uygulanana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Belediyelerde huzuru sağlamak istiyorsanız, bizden verimli iş istiyorsanız verin kamu çerçeve protokolünü, bütün belediye ve şirketlerine uygulayın kamu çerçeve protokolünü, çözün artık bu adaletsizliği” diye konuştu.

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