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İstanbul’dan tatile geldi, denizde can verdi

Sinop'ta serinlemek için denize giren 21 yaşındaki genç kız boğularak can verdi.

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İstanbul’dan tatile geldi, denizde can verdi

Sinop’ta gerçekleşen olayda, İstanbul’dan tatil için ailesiyle Sinop’a gelen Zehra Büyükcafer, yakınlarıyla Akliman mevkisinde denize girdi.

Burada denizde boğulma tehlikesi geçiren üç kişiden 2’si bölgedeki cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı.

Büyükcafer’in gözden kaybolması üzerine olay yerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan aramalarda sudan çıkartılan Büyükcafer, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. (AA)

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