İstanbul’un batısına ilk metro geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı’nda tünel açma çalışmasına tanıklık etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattının Küçükçekmece'deki şantiyesinde TBM (tünel açma makinesi) geçişine Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile birlikte katıldı.

İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'dan hatla ilgili bilgi aldı.

İKİ HAT ENTEGRE OLACAK

İmamoğlu, Mahmutbey- İstanbul Tema Hastanesi bölümünde çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini belirterek “Devamını da inşallah hızlı bir şekilde bir takım finansmanla ilgili süreçleri tamamlandığında daha etkin bir şekilde yapacağız. Ayrıca Esenyurt’u da Saadetdere’ye uzatarak aslında ileride Sefaköy-Beylikdüzü hattıyla da birleşen bir hatta dönüştüreceğiz” dedi.

“SIFIR DÜZEYİNDE ALMIŞTIK”

TBM geçişiyle hattın 2 bin 200 metresinin tamamlanmış olduğunu kaydeden İmamoğlu, “İstanbul Tema Hastanesi bölümünden başlayan TBM kazıları şu anda tam gaz Mahmutbey’e doğru gidiyor. Burayı sıfır düzeyinde almıştık. Her ne kadar 2017'de ihalesi yapılmış olsa da hiç başlanmamıştı. Birçok projeyle ilgili süreçleri revize edildi, yenilendi. Bir nevi kusur olmayacak şekilde başlangıcını sağlamış olduk. Yüzde 25'i aşan bir oranda ilerleme kaydettik” diye konuştu.

İSTANBUL'UN BATISINA İLK METRO

İmamoğlu, projenin tamamlanmasıyla şehrin batısına ilk kez metro geleceğini belirterek şunları söyledi:

-İstanbul’un batısına ilk metronun erişimi başlıyor. Küçükçekmece’yi bir hat kabul edersek Küçükçekmece’nin batısına doğru ilk defa Bahçeşehir'de Esenyurt'ta bir metro hattımız ilerliyor.

-Çok ihmal edildi yıllarca. Sefaköy- Beylikdüzü metro projemizi başlattığımızda aslında iki koldan hem kuzeyden, hem güneyden, neredeyse iki buçuk, üç milyon insanımızı İstanbul’a bağlamış olacağız. İstanbul’un en önemli hatlarından ikisi bunlar…

KABATAŞ-ESENYURT 68 DAKİKA

Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı, halihazırda işletme altında olan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın devamı niteliğinde

. Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı, nüfusu 1 milyonun üzerinde olan Esenyurt bağlanan; İstanbul'un batısına raylı sistem erişimi sağlanacak.

Hattın hizmete açılmasıyla birlikte, saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verilecek ve Kabataş-Esenyurt arasında kesintisiz raylı sistem ulaşımı sağlanacak. Seyahat süreci 68 dakika olacak.

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