İstanbul’un bütçesi afete hazırlık için kullanılacak

İBB’nin “Bütçe Senin” uygulaması bu yıl “Afet ve Risk Yönetimi” temasıyla gerçekleştiriliyor. İstanbul’u afete hazırlamak için hayata geçirilmesi istenen projeler oylandıktan sonra önümüzdeki yılın yatırım programına konulacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Bütçe Senin” uygulaması “Afet ve Risk Yönetimi” temasıyla ve ilk defa tüm Türkiye'nin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Uygulama kapsamında proje başvuruları tamamlanırken, 28 proje ön ve teknik değerlendirme sürecini geçerek halka açık oylamaya sunuldu.

7 Ağustos'ta başlayan oylamalar, 13 Ağustos'ta sona erecek. Oylama sonucunda seçilen proje kamuoyu ile paylaşılacak ve “2024 yılı Yatırım ve Hizmet Programına” dâhil edilecek.

İMAMOĞLU: İSTANBUL'U AFETLERE SİZLERİN OYLARI İLE HAZIRLAYACAĞIZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oylamanın sürdüğü https://butcesenin.istanbul/ web sitesinde yaptığı çağrıda “Türkiye'nin en kapsamlı katılımcı bütçe modelini iki yıldır sizlerin değerli proje ve oylarıyla uyguluyoruz. Yerel demokrasinin en güzel örneğini sergileyerek söz verdiğimiz gibi İstanbul'u birlikte, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yönetiyoruz. 11 ilimizi derinden etkileyen deprem felaketinden sonra afetlere hazırlık sürecinde sizlerin değerli projelerine yer vermeye karar verdik. Türkiye'nin en kapsamlı katılımcı bütçesini genişleterek tüm Türkiye'den proje önerileri almaya başlıyoruz. Ne kadar çok akıl, o kadar doğru karar demek bizim için. İstanbul'u afetlere sizlerin değerli proje ve oylarıyla hazırlayacağız” dedi.

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